Standard-coach Sa Pinto reageert bitsig op uitspraken van Michel Preud’homme

Standard-coach Ricardo Sa Pinto reageerde vandaag, na de 5-0-zege tegen Genk, op het geflirt tussen zijn club en Michel Preud’homme. Meer bepaald op de woorden van Preud’homme, die deze week aangaf dat hij gerust weer met Standard rond tafel wil.

“Luister, ik ben nu zeven, acht jaar trainer. En op ethisch vlak vind ik wat hij doet, getuigen van een gebrek aan respect”, aldus de Portugees. “Zeker tegenover een coach die stabiliteit gecreëerd heeft, die de cup gewonnen heeft en de play-offs gehaald, en die nog een jaar contract heeft.”

Op de vraag of hij het ook de voorzitter kwalijk neemt, zei Sa Pinto nog eens duidelijk: “Neen, ik heb het over de coach.” Over Preud’homme dus. “Ik reageer, omdat hij zei dat hij mijn job wil. Omdat hij zichzelf dus aanbood.”