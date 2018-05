Opnieuw geweld nabij Israëlische grens: drie Palestijnen doodgeschoten

Het Israëlisch leger heeft naar eigen zeggen drie Palestijnen doodgeschoten, die blijkbaar door een grenshek rond de Gazastrook probeerden te geraken. Er werd op een groep Palestijnen geschoten, die trachtten “Israëlisch grondgebied binnen te dringen en de veiligheidsinfrastructuur te saboteren”, deelde het leger zondag mee. Bij het lichaam van een van hen werden andere een camera, een bijl en een draadsnijder gevonden, klinkt het.

Uren eerder had de Israëlische luchtmacht stellingen van Hamas aan de grens met Gaza bestookt, als reactie op aanvallen van militante Palestijnen, die met touwen grote vliegers bestuurden die boven Israëlisch gebied kwamen, aldus het leger. De voorbije weken werden bij dergelijke aanvallen met vliegers velden in het zuiden van Israël in brand gestoken, waardoor aanzienlijke schade werd aangericht.

Sinds eind maart zijn bij confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische soldaten aan de Gazagrens 53 Palestijnen gedood en duizenden anderen verwond. Aanleiding voor de protesten zijn de feestelijkheden voor de 70ste verjaardag van de stichting van de staat Israël, wat de Palestijnen als een catastrofe beschouwen. Het hoogtepunt van de “Marsen van de Terugkeer” is op 15 mei gepland.