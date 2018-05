Schokkende toename van geweld in Londen: twee jongens van 12 en 15 jaar bij klaarlichte dag neergeschoten

Twee jongens van 12 en 15 jaar zijn zondag overdag neergeschoten in Londen, waar de laatste tijd aanzienlijk meer moorden en gewelddadigheden gebeuren. Dat deelde de politie mee. De twee jongeren werden door de politie gevonden kort nadat ze op verschillende locaties in de gemeente Harrow in het noordwesten van Londen door kogels werden verwond.

“Een 12-jarige jongen kreeg ter plekke medische bijstand vooraleer hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in West-Londen”, aldus de politie die niets zei over de aard van zijn verwondingen. Ook over de verwondingen van de 15-jarige kon de politie nog niets zeggen.

De gewelddadigheden met vuurwapens of messen zijn sinds het begin van het jaar aanzienlijk toegenomen in de Britse hoofdstad. In het eerste kwartaal van 2018 opende Scotland Yard 45 moordonderzoeken, twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens een document van Binnenlandse Zaken, dat in april door The Guardian werd gepubliceerd, zou het beleid van de conservatieve regering sinds 2010 om het aantal effectieven in het politiekorps te terug te schroeven “vermoedelijk” hebben bijgedragen tot de stijging van de gewelddadigheden.

De stijging van het aantal moorden in de Britse hoofdstad kreeg vrijdag ook de aandacht van de Amerikaanse president Donald Trump in zijn toepraak tot de machtige Amerikaanse wapenlobby (NRA). Trump zei meer bepaald dat een ooit gerenommeerd Londens ziekenhuis nu door al die gewelddadigheden meer weg heeft van een “oorlogszone”.

Eerder deze week werd een 17-jarige jongen doodgeschoten in Southwark in Zuid-Londen, en een “groot dispuut” tussen twee groepen mannen in Hackney in het oosten van de stad resulteerde in een aanval met zuur, aldus de politie.