Familie voert zelf onderzoek naar Eric’s (56) mysterieuze dood in safaripark

Hamont-Achel - De familie van de in Zuid-Afrika omgekomen Eric Sevens (56) uit Hamont-Achel heeft een forensisch patholoog ingeschakeld om meer duidelijkheid te krijgen over de precieze doodsoorzaak. Zijn lichaam is zaterdagavond in ons land aangekomen. De autopsie wordt uitgevoerd door het team van Frank van de Goot, de bekendste patholoog van Nederland.

Eric Sevens kwam op zondag 15 april om het leven in het bekende Krugerpark in Zuid-Afrika. Hij ging er in gezelschap van enkele kennissen en zijn nieuwe Belgische vriendin jagen op klein wild.

Veel details ...