Metz, met enkele oude bekenden, geeft zege tegen Angers uit handen en degradeert

Metz speelt volgend seizoen opnieuw in de Ligue 2. De Franse traditieclub leek zondag op de 36e speeldag in de Franse eerste klasse lange tijd op weg naar een broodnodige zege tegen Angers, maar incasseerde in de blessuretijd nog twee doelpunten. Metz verloor met 1-2 en geraakt niet meer uit de gevarenzone.

Metz geloofde in de thuismatch nog in het behoud. Een doelpunt van Mollet (20.) leek “les Grenats” ook lange tijd de drie punten op te leveren, maar in de blessuretijd ging het licht helemaal uit. Pavlovic (90.+1) en Tait (90.+3) velden het eindverdict. Met 26 punten en nog twee duels te gaan kan Metz de kloof op barragist Toulouse (34 ptn) niet meer dichten.

Na twee seizoen in de Ligue 1 speelt Metz volgend seizoen opnieuw in de tweede klasse in Frankrijk. Bij de Noord-Franse club spelen onder anderen oude bekenden Danijel Milicevic (ex-AA Gent), Eiji Kawashima en Mathieu Dossevi (beiden ex-Standard).