Openingsweekend nieuw Antwerps diamantmuseum goed voor 5.000 bezoekers en wereldrecord

Antwerpen / Aartselaar - Het feestelijke openingsweekend van DIVA, het nieuwe museum en belevingscentrum rond diamant, juwelen en edelsmeedkunst in hartje Antwerpen, heeft van vrijdag tot zondagavond om en bij de 5.000 bezoekers gelokt. Volgens de directie waren zowat alle tijdsloten - ook ‘s nachts - volledig volzet. Als kers op de taart werd ook de wereldrecordpoging diamantslijpen - 57 uur lang door twee slijpers uit een team van vijf die elkaar mochten aflossen - met succes afgerond.

Het openingsweekend duurde 57 uur, naar het aantal facetten van een diamant. Je kon doorlopend in DIVA terecht voor een heleboel gratis activiteiten, al dan niet met een link met het thema van het museum. Er waren hoorspelen van regisseur Franck Van Laecke, die meewerkte aan de publieksbeleving van het museum, optredens, lezingen over de link tussen Antwerpen en diamant vroeger en nu, een tattooshop, een kapsalon, een tai chi workshop en een “high tea party”.

DIVA is de opvolger van zowel het Diamantmuseum aan het Astridplein als het Zilvermuseum in Deurne, die allebei geen toekomst meer hadden op hun toenmalige locatie. Het nieuwe concept moet toeristen meer dan ooit wijzen op de rol die Antwerpen tot vandaag heeft gespeeld als wereldhoofdstad van diamant. DIVA telt zowat 600 objecten, gaande van diamanten en juwelen tot kunstwerken, maar ook een documentatiecentrum, een atelier, ruimte voor tijdelijke expo’s en - uiteraard - een uitgebreide museumshop die uitgebaat wordt door een juwelier. De museale opstelling is bovendien erg interactief en de ruimtes werden thematisch ingericht, bijvoorbeeld als goed beveiligde diamantkluis.