Denayer en Galatasaray opnieuw stapje dichter bij 21e landstitel in Turkije

Brussel - Galatasaray is zondag op de 32e speeldag in de Turkse Super Lig met 1-2 gaan winnen op het veld van Akhisarspor. “Gala” heeft met nog twee speeldagen te gaan een voorsprong van 3 punten op achtervolgers Fenerbahçe en Basaksehir.

Galatasaray dankte op het veld van laagvlieger Akhisarspor de Kaapverdiaanse winger Garry Rodrigues (15. en 18.), die de bezoekers snel op rozen zette. Al kwam Galatasaray wel goed weg toen Soner Aydogdu in de 33e minuut een strafschop over mikte. De titelfavoriet hielp Akhisarspor dan maar een handje. Serdar Soner (50.) werkte het leer ongelukkig over de eigen doellijn. In de extra tijd verzuimde Bafetimbi Gomis van elf meter de 3-1 te scoren. Jason Denayer speelde de hele wedstrijd bij Galatasaray, dat met 69 punten de stand aanvoert. Basaksehir leed kostbaar puntenverlies (1-1 tegen Sivasspor) en staat drie punten achter. Fenerbahçe won wel en wipt over Basaksehir naar de tweede plaats, al is de achterstand op Gala even groot.

Nog in Turkije deden doelman Ruud Boffin en Antalyaspor een uitstekende zaak in de strijd om het behoud. Na een 0-1 zege op het veld van concurrent Genclerbirligi rukt Antalya op naar plek 12. Boffin en co. hebben aan een punt genoeg om zich te verzekeren van een verlengd verblijf in de Super Lig.