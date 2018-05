Man gaat naar de nieuwe Avengers-film kijken en overlijdt tijdens film

Nadat de aftiteling van de film bleef een Indische man zitten. Het personeel dacht aanvankelijk dat hij in slaap was gevallen, maar nadat ze zijn 3D-bril uitdeden, moesten ze vaststellen dat de man overleden was.

Een Indische 43-jarige man is overleden tijdens een 3D-screening van de nieuwe Marvel kaskraker ‘Avengers: Infinity War’. Hij wou van zijn vrije dag gebruikmaken om naar de bioscoop te gaan.

Na afloop van de film bleef de man zitten, het personeel dacht aanvankelijk dat hij de aftiteling nog wou zien. Ietwat later bleef de man nog steeds zitten, lang nadat iedereen de zaal had verlaten. Een personeelslid dacht dat hij in slaap was gevallen, maar toen zijn 3D-bril afgezet werd, moesten ze het overlijden van de man vaststellen.

Volgens de lokale autoriteiten is de 43-jarige bouwvakker wellicht overleden aan een hartaanval. Een autopsie moet duidelijkheid brengen.