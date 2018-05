We rijden te vaak door aan zebrapad ondanks forse boetes: “Sommige voetgangers zijn vogelvrij”

Jaarlijks schrijft de politie zo’n 1.500 boetes uit aan automobilisten die weigeren voorrang te verlenen aan voetgangers. ­Volgens experts toont dat cijfer maar het topje van de ijsberg. Met een minimale som van 174 euro zijn de boetes nochtans fors, maar we denken te vaak dat wel ­iemand anders zal stoppen.

De wet is duidelijk: een voetganger krijgt áltijd voorrang bij een zebrapad. In de praktijk blijkt dat voorschrift vaak dode letter. Dat illustreren ook de cijfers van justitieminister Koen Geens (CD&V): elk jaar worden ongeveer 1.500 pv’s uitgeschreven aan autobestuurders die weigeren voorrang te ver­lenen aan de zwakke weggebruiker.

Dat cijfer is nog maar het topje van de ijsberg, klinkt het bij ­experts. “Veel automobilisten lappen de regel aan hun laars”, zegt Stef Willems van verkeersveiligheidsinstituut Vias. “Het punt is niet dat ze de wet niet kennen, maar dat ze niet hoffelijk wíllen zijn. Ze vinden het ver­velend om te remmen en daarna weer op trekken, en ze denken: Er zal wel iemand anders stoppen.”

Vogelvrije voetgangers

Wie betrapt wordt, riskeert nochtans een stevige boete van 174 euro. Overdreven veel is dat niet, als je weet dat elk jaar ­­on­geveer 200 voetgangers om­komen of zwaargewond raken bij het oversteken op een zebrapad. Bovendien gebeurt een derde van alle ongevallen met voet­gangers op een oversteekplaats. “De politie zal daarom vooral ver­baliseren bij scholen en waar dus veel kinderen de straat over moeten”, zegt Willems.

Volgens mobiliteitsexpert Kris Peeters (PVCO Limburg) is de overtreding sowieso sterk gebonden aan de locatie. “Er zijn wegen waar automobilisten niet meteen een zebrapad verwachten”, zegt hij. “Die oversteekplaatsen worden meestal wel aan­geduid met verkeersborden, maar door de overdaad aan verkeerssignalisatie op onze wegen mist dat bord zijn effect.”

Peeters wijst ook op de ondermaatse controle door de politie. “Er is een groep mensen die zich boven de wet ver­heven voelt. En omdat de pakkans voor zulke overtredingen klein is, betekent het in feite dat sommige voetgangers vogelvrij zijn.”