Uitbundige verwelkoming van spelersbus Club Brugge krijgt nog staartje voor supporters

Brugge - De uitbundige verwelkoming van de Brugse spelersbus anderhalf uur voor de aftrap van Club Brugge tegen Anderlecht, krijgt voor sommige supporters wellicht een staartje. Verschillende fans stonden aan de rand van het kerkhof van Sint-Andries om de spelers te zien aankomen. Enkelen kropen op de kerkhofmuur, waar ze Bengaals vuur afstaken.

Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) laat onderzoeken of er sprake is van grafschennis. “We zullen de beelden van het incident bekijken, maar een foto zegt niet alles natuurlijk. Het is niet duidelijk of in het bewuste muurtje ­urnes zitten en bovendien is er door de rook niet veel te zien. Uiteindelijk zal het aan de procureur zijn om te beslissen of er sprake is van strafbare feiten en of het tot vervolging komt. Maar wat die mensen ­deden, is alleszins totaal respectloos.”