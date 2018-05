Delhaize gaat HelloFresh verkopen

Het klinkt wat ­tegenstrijdig, maar HelloFresh – de maaltijdbox die voor het gemak aan huis geleverd wordt – ligt nu ook bij Delhaize. “Het gaat om een proefproject in zes vestigingen”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize.

“Voor 12,95 euro koop je een maaltijdbox van twee personen. Dat is ook het verschil met de normale boxen die aan huis geleverd worden, die zijn voor verschillende dagen.” Waarom HelloFresh nu plots voor de ­supermarkt kiest? “Omdat er een groep mensen is die hun avondeten last ­minute plant of onregelmatig leeft”, luidt het bij HelloFresh. “Zij die dus pas op het laatste moment kiezen wat ze zullen eten en niet drie dagen vooraf een box willen bestellen. Met deze samenwerking maken we onze gerechten nu ook voor hen beschikbaar.” Er zijn telkens drie verschillende ­gerechten beschikbaar. Slaat het proefproject aan, dan kan het uitgebreid worden met meer boxen en andere filialen.