AS Roma wipt over stadsgenoot Lazio naar derde plaats

AS Roma heeft zondag de 36e speeldag in de Italiaanse Serie A afgesloten met een 0-1 overwinning op het veld van staartploeg Cagliari. Cengiz Under scoorde het enige doelpunt.

Op het kwartier zocht en vond het Turkse toptalent het gaatje. Door een bos van benen schoof Under het leer via de paal in doel. De Romeinen lieten de teugels nadien wat varen. In de tweede helft kwamen Radja Nainggolan, die de match volmaakte, en Edin Dzeko dichtbij de 0-2. Zijn halfvolley zoefde over de kooi. In het slot van de wedstrijd kwam Cagliari wat vaker opzetten, maar die dreiging resulteerde niet in een doelpunt.

AS Roma profiteert zo optimaal van het puntenverlies van Lazio eerder op de dag en springt over de stadsgenoot naar de derde plaats. Nainggolan en co. verzamelden 73 punten. Daarna volgen Lazio (71 ptn) en Inter (69 ptn). De top vier van de Serie A krijgt een ticket voor de groepsfase van de Champions league.