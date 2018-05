James Cooke in de bres voor “papperige” prinses Amalia

Tv -en Musicalacteur James Cooke neemt het op voor Prinses Amalia, dochter en troonopvolgster van de Nederlandse koning Willem-Alexander. Amalia kreeg het op sociale media zwaar te verduren omdat ze te stevig in het vlees zou zitten. Cooke vindt dat totaal niet kunnen. “Dat is verschrikkelijk. Dat kind is veertien jaar, dat lichaam is helemaal nog niet ontwikkeld”, aldus Cooke.