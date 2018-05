Zo uitbundig vierden ze bij Anderlecht de zege tegen Club Brugge

Anderlecht heeft de titelstrijd in Play-off 1 weer razend spannend gemaakt door met 1-2 te gaan winnen op het veld van Club Brugge. Dat zorgde achteraf voor uitbundige taferelen. Sportief manager Luc Devroe gaf de camera na de match een kijkje in de kleedkamer van paars-wit en op dat moment was er een stevig feestje aan de gang bij de Brusselaars.