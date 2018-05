Kapster Julie (24) vermoord door masseur: “Ze knipte af en toe zijn haar, maar verder kende ze hem niet”

Tienen / Boutersem - Een reden voor zijn daad heeft Ben W. (25), een specialist Chinese massages, naar eigen zeggen niet. Wel geeft hij toe dat hij eind april zijn voormalige buurmeisje Julie Quintens (24) heeft gewurgd. “In een impuls.” Hij belde aan, ze liet hem binnen en enkele minuten later was ze dood. “Zijn ouders zijn ons vorige week nog komen condoleren”, reageert haar vader Peter.

Vader Peter Quintens kon het gebaar zeer appreciëren, dat de buren even hun deelneming kwamen aanbieden. Exact 110 meter wonen de gezinnen van elkaar, in dezelfde straat in het Vlaams-Brabantse Boutersem ...