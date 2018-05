Minister Vandeurzen is kritiek op jeugdzorg beu: “Ik ben nog nooit zo persoonlijk aangevallen”

Het rommelt in de jeugdzorg. De wachtlijsten en het aanhoudende plaatstekort eisen hun tol, ook bij het personeel. Vandaag staken de opvoeders van de Broeders van Liefde. Zij vragen meer geld en meer personeel om de agressie en de complexe problemen de baas te kunnen. “De oplossing is niet alleen meer, meer, meer”, reageert minister Jo Vandeurzen (CD&V).

