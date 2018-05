Hoe de Gokchinees het Belgische voetbal in zijn greep hield: “Je verliest met minstens drie doelpunten. Of ik breek jullie benen”

Lang voor Marc Coucke zijn intrede deed in het voetbal, en toen van Thaise en Maleisische investeerders nog geen sprake was, hield ene Zheyun Ye ons Belgisch voetbal in de ban. Geen Frietchinees, maar een Gokchinees die tientallen eersteklassespelers benaderde om matchen te verkopen. Wie niet luisterde, werd met de dood bedreigd. “Je wil toch niet dat je dochtertje iets overkomt?”