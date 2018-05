Nog steeds spoorloos na 450 kattenmoorden: de dierenbeul die erop kickt om baasjes te confronteren met gruwel

Iedereen in Groot-Brittannië speurt mee naar een beruchte kattenmoordenaar, de Croydon Cat Killer: dierenliefhebbers die voor privédetective spelen, 15 speurders van Scotland Yard, en 4 miljoen bewakingscamera’s. Maar het mysterie rond de dierenbeul die al 450 katten op telkens dezelfde gruwelijke ­wijze vermoordde, blijft onopgelost. Meer nog: de kattendoder doet ­gewoon voort. En dat zorgt voor grote angst over het Kanaal. Want hoe lang nog lest de kattenmoordenaar zijn bloeddorst enkel met kleine huisdieren?