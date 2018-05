Nieuwsanker Hanne Decoutere danst voor eerst in 15 jaar voor publiek: “Mijn hart klopte in mijn keel en bleef maar bonken”

Er zat nog een klein beetje adrenaline in haar lijf, toen Hanne Decoutere (38) gisteren ‘Het Journaal’ van 13 uur presenteerde: zaterdag stond ze voor het eerst in vijftien jaar weer als danseres op een podium. Onder de toeschouwers: haar man en haar driejarige dochter. “Geen enkel trucje hielp om mijn zenuwen onder controle te krijgen.”

Na Thomas Vanderveken die in Thomas Speelt het Hard werd klaargestoomd voor een pianoconcerto, is het nu aan nieuwsanker Hanne Decoutere: zij knoopt in Hanne Danst weer aan met haar verleden als danseres ...