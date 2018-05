Door Trump voorgedragen CIA-directeur wilde zich terugtrekken uit schrik voor imagoschade

Gina Haspel, door Amerikaans president Donald Trump voorgedragen als nieuwe CIA-directeur, heeft vrijdag aan het Witte Huis aangeboden om een stap opzij te zetten. Dat deed ze uit vrees om tijdens haar hoorzitting in de Senaat, die de benoeming nog moet goedkeuren, hard aangepakt te zullen worden. Dat bericht The Washington Post.

De 61-jarige Haspel, die al sinds 1985 (vaak undercover) aan de slag is bij de inlichtingendienst CIA, had vrijdag een vergadering op het Witte Huis. Functionarissen uit de Trump-regering stelden haar vragen over haar rol bij een omstreden ondervragingsprogramma van de CIA. Daarbij werd in de nasleep van de aanslagen op 11 september 2001 in New York onder meer gebruikgemaakt van de marteltechniek waterboarding op terrorismeverdachten.

Het is tijdens die ontmoeting dat Haspel te kennen gaf dat ze een stap opzij wilde zetten, zo bericht The Washington Post op basis van vier anonieme bronnen. Ze wilde vermijden dat ze haar reputatie en die van de CIA schade zou toebrengen tijdens haar hoorzitting in de Senaat, die op woensdag gepland staat. Ze vertrok daarna weer naar het hoofdkwartier van de CIA in Langley (Virginia).

Toen hogere functionarissen binnen de regering, onder wie woordvoerster Sarah Huckabee Sanders, het nieuws te horen kregen, trokken ze meteen naar Langley om er urenlang te vergaderen met Haspel. Ondertussen werd ook Trump zelf op de hoogte gesteld. De president zou erop hebben aangedrongen om door te gaan met de benoeming. Uiteindelijk wist het Witte Huis pas zaterdagnamiddag met zekerheid dat Haspel de handdoek dan toch niet in de ring zou gooien.

Haspel is sinds februari 2017 adjunct-directeur van de CIA. Sinds Mike Pompeo zijn post van CIA-directeur inruilde voor die van minister van Buitenlandse Zaken, is ze waarnemend hoofd van de inlichtingendienst.