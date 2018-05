N-VA klaagt SP.A’er aan voor perslek na dodelijke ontploffing Paardenmarkt

Antwerpen - Het Antwerpse OCMW-raadslid Johan Peeters (SP.A) wordt verdacht van schending van het beroepsgeheim. Hij zou na de ontploffing op de Paardenmarkt in januari, waarbij twee bewoners om het leven kwamen, vertrouwelijke informatie hebben gelekt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het zou gaan om de informatie dat OCMW-medewerkers de dienst Woontoezicht eerder al hadden gealarmeerd over de erbarmelijke staat van de ontplofte woning. Maar Woontoezicht, dat onder de bevoegdheid van burgemeester Bart De Wever (N-VA) valt, vond een controle niet prioritair.

OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) heeft nu een klacht ingediend tegen Johan Peeters. Het raadslid is al verhoord door de federale politie, net als drie OCMW-medewerkers, en de Antwerpse procureur moet nu beslissen of hij Peeters zal vervolgen. De SP.A’er wilde aan Het Laatste Nieuws niet reageren, om het onderzoek niet in het gedrang te brengen.