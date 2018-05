COMMENTAAR. Onwaarschijnlijk: Club Brugge verdient die titel

Club Brugge in zak en as. Anderlecht dat viert alsof het kampioenschap al binnen is. Na een bijzonder turbulente topper was het tijd voor extreme emoties. Toch heeft Club Brugge nog altijd twee punten meer dan Anderlecht. Maar blauw-zwart kreeg een flinke dreun en kan donderdag voor het eerst in deze competitie geen leider meer zijn. Wie had dit ooit gedacht?