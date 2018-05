Daarom vlogen Club Brugge-trainer Leko en Deschacht elkaar in de haren na topper: er stond nog een rekening open

Het scheelde weinig of Olivier Deschacht hield een blauw oog over aan zijn 600ste match voor Anderlecht. Na affluiten kreeg hij het serieus aan de stok met een ziedende Ivan Leko. De Kroaat leek Deschacht te lijf te willen gaan en moest tegengehouden worden door zijn spelers.

De oorzaak van het opstootje blijkt een uitspraak die Leko deed net nadat Deschacht verbannen werd naar de B-kern. De FCB-coach toonde toen begrip voor die beslissing en zei: “Als een speler op mentaal vlak niet klaar is, dan stuur je hem naar de B-kern, de C-kern of zelfs de F-kern.” Woorden die Deschacht niet vergeten was en die hij na de overwinning even in het gezicht van Leko ging wrijven. “Die mens kent me niet. Hij heeft nog nooit met mij gewerkt. Dan moet je ook zeker niet over mij gaan praten. Zoiets ligt gevoelig”, aldus de Anderlecht-jubilaris.

Nog een seizoen erbij

“Zeshonderd matchen voor Anderlecht: ik kan het nog altijd niet geloven”, zei Deschacht nadien. “Jullie ook niet, denk ik.” (grijnst) Anderhalve maand geleden leek het verhaal van Deschacht bij Anderlecht nog over, nu kan hij stiekem beginnen te dromen van nog een extra seizoen. “Ik heb getoond wie ik ben. Of ik hier volgend seizoen nog ben? Dat is aan meneer Devroe om te beslissen. Zelf wil ik nog niet stoppen. Ik hou te veel van het voetbal. Ik hoop dus dat ik er nog een seizoen bij kan doen.”