Baby’s rechtstreeks van materniteit naar instelling

Kinderen die in onveilige omstandigheden in een gezin geboren worden, moeten sneller rechtstreeks van de materniteit naar een pleeggezin, instelling of andere hulpverlening gaan. De minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), maakt 3 miljoen euro vrij om hiervoor per provincie een stappenplan op te stellen. Op basis van de cijfers van 2016 zou dat jaarlijks naar schatting om 850 kinderen gaan.

Dat plan is een onderdeel van de “vroegdetectie”, waar Vandeurzen met de jeugdzorg wil op inzetten. “Daarbij is een heel belangrijke rol weggelegd voor de verpleegkundigen en de gynaecologen, die de reflex moeten hebben om bijvoorbeeld in het geval van een drugsverslaafde moeder het kind niet dadelijk naar huis te sturen, maar vanuit het ziekenhuis de hulpverlening in gang te steken. Zo kunnen we de problemen zo snel mogelijk detecteren en oplossen, vóór de situatie escaleert.”

Vandeurzen laat het aan de instellingen van de jeugdzorg per provincie over om deze “zorggarantie” voor baby’s concreet uit te werken.

