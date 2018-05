Vanhaezebrouck sneert naar analisten na zege op Club Brugge

Schrijf Anderlecht nooit af. Als iedereen denkt dat de Brusselaars knock-out zijn, krabbelen ze weer recht. In 2014 leidde een zege op Club Brugge hen nog naar een onmogelijke geachte titel en nu denkt iedereen met paars-wit bloed dat een gelijkaardig scenario is ingezet.

Riep Club Brugge onheil over zich af door Thomas Meunier de aftrap te laten geven? In 2014 scoorde de rechtsback op speeldag 7 van Play-off 1 een owngoal waardoor Anderlecht met 0-1 won in Jan Breydel. Paars-wit naderde toen vanuit het niets tot op één punt van leider Standard en drie matchen later was het miraculeus kampioen.

Voltrekt dit wonder zich nu opnieuw? De vreugde in de Brusselse kleedkamer was immens. “De grote wijsgeren zeiden dat winnen hier onmogelijk was”, sneerde Hein Vanhaezebrouck naar de analisten. “Zij spraken over het zwakste Anderlecht ooit. Dat vond ik bij de haren getrokken. Ja, we slikten in december 5-0 in Brugge, maar ik win liever twee keer in de play-offs tegen hen.”

Anderlecht leeft weer. Na de nederlaag op speeldag 1 tegen AA Gent telde RSCA nog negen punten achterstand op Club en nooit maakte een team zo’n kloof nog goed. Maar kijk, plots staat paars-wit nog slechts twee punten in het krijt en speelt het nog twee keer thuis.

“We zitten op koers voor de tweede plaats”, hield Hein alle druk weg. “Of er meer inzit, zal afhangen van Club Brugge zelf. Als zij nog drie keer winnen, pakken ze altijd de titel.”

Hulp van bovenaf

Wie er straks ook kampioen speelt: het zal niet op basis van punten, maar op basis van millimeters zijn. De videoref speelt zijn rol. Anderlecht stond op uit de doden en bracht van daar enkele vrienden mee. Teo liep offside bij de 0-1, maar mocht scoren voor zijn overleden broer Tomasz. “Teo zal dat verdriet blijven meedragen, maar hij wou spelen.”

Al kreeg Anderlecht niet alleen hulp van bovenaf. Trebel is zo’n baasje dat iedereen wil, Morioka beweegt in slow motion maar is zo slim dat hij toch al zijn zesde goal maakte en wat gezegd van Lazar Markovic? What’s in a name. In de Bijbel komt Lazarus ook terug uit zijn graf. De Serviër voetbalt soms echt alsof hij in zijn tuin staat te shotten. Wat doen zo’n man ook in België als Liverpool 25 miljoen voor hem betaalde? Voor Markovic lijkt ons niveau bij momenten te laag en dus kan hij het zich permitteren om laconiek te voetballen. Eén geniale actie kan volstaan.

Tiens, Morioka en Markovic waren wintertransfers van Herman Van Holsbeeck. Als Anderlecht straks derde wordt, zal het de schuld van Van Holsbeeck zijn. Maar wat als ze kampioen worden? Zal het dan ook zijn fout zijn?

“Zij die nu plots beweren dat we een goeie wintertransferperiode kenden, dwalen”, sprak Hein nog. “We hadden veel plannen, maar er kwam niets van. Wat ik hier allemaal meemaakte, pfff... Maar als coach werk je met de jongens die er zijn en dat begint te lopen.”

Den bompa

Zelfs den bompa – Deschacht – speelde een dijk van een match. Wiens titel wordt het als Anderlecht alsnog de hoofdvogel afschiet. Die van Hein, die van Van Holsbeeck en Vanden Stock of toch al die van Marc Coucke? Die laatste zou liefst zelf een kampioenenploeg samenstellen, maar de 20 miljoen van de Champions League gaat hij ook niet laten liggen.

“Laten we nog niet over de titel praten”, besloot Hein Vanhaezebrouck. “Dit kan ook een eendagsvlieg geweest zijn. We naderden al eens tot op 3 punten van Club Brugge en daarna lieten we het weer afweten.”

Klopt, maar nu heeft Anderlecht wel een mentaal voordeel.