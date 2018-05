“Goh, ik heb me danig geamuseerd”, juichte achteraf Ben Crabbé, door ons uitgenodigd als co-commentator. De ‘Blokken’-presentator vond Anderlecht uitstekend en zag de problemen van Club. Hij stapelde met plezier zijn voetbalkennis op: “Vormer is niet langer de baas, Teo is een rare gast…”