Spanningen bij overname Lierse? Vandaag is het D-day voor de club

De spelers en supporters van Lierse lieten zich positief opmerken tijdens een 2-2-gelijkspel tegen OH Leuven. Maar de uitkomst van het licentiedossier blijft onzeker omdat er spanningen zouden zijn tussen overlater Maged Samy en overnemer David Nakhid.

Vandaag is het D-Day op het Lisp. Tot vanochtend 5 uur had Lierse de tijd om zijn licentiedossier voor het Belgisch Aribtragehof voor de Sport (BAS) geloofwaardig te maken. Om 17 uur zal de club haar zaak verdedigen in een poging een proflicentie voor volgend seizoen af te dwingen. Cruciaal is de overname van de club en haar schulden door David Nakhid en de garantie dat die orde op zake zal stellen.

Zaterdag deden spelers en achterban alvast nog een ultieme poging om te tonen dat Lierse zijn plaats heeft in het Belgische profvoetbal. Toen er na afloop van het 2-2-gelijkspel tegen Leuven vragen rezen over de voortgang van het licentiedossier voor het BAS, klonken amper euforische geluiden. Veel meer dan dat er verdere stappen zijn gezet in de afwerking van het dossier en er zondag nog hard gewerkt zou worden, viel er niet te horen. Ook gisteren bleef de communicatie pover. Heel geruststellend is dat niet. Ook al omdat er opnieuw wrijvingen zouden ontstaan zijn in de afspraken tussen overlater Maged Samy en overnemer David Nakhid.

Al valt binnen de entourage van Nakhid wel te horen dat hij en zijn Qatarese investeringsgroep nog steeds de volle overtuiging hebben om Lierse over te nemen. (mla, kugu)