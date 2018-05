CLUBNIEUWS. Belgische clubs zitten achter toptalent, trainer uit Premier League in tribune voor Dendoncker

West Ham-coach Stuart Pearce kwam Rode Duivel Leander Dendoncker opnieuw persoonlijk bekijken. Verschillende Belgische clubs houden de situatie van de achttienjarige Zinho Vanheusden bij Standard in de gaten. Uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE

Kort na affluiten van de topper tussen Club Brugge en Anderlecht werden de spelers en refs verrast door een veldbestormer uit de Zuidtribune. De man liep recht naar de spelerstunnel, waar de scheidsrechters op dat moment net naar binnen gingen. Hij viseerde vooral vierde ref Geldhof, al had die eigenlijk geen enkele fout gemaakt. De veldbestormer werd uiteindelijk in bedwang gehouden door enkele leden van de Brugse delegatie alvorens hij door enkele stewards resoluut werd afgevoerd naar een van de politiecellen in het stadion. De man mag zich binnenkort aan een flinke boete en een stadionverbod verwachten.

RSC ANDERLECHT

Marc Coucke beloofde Leander Dendoncker dat hij deze zomer zijn transfer krijgt bij een goed bod en sindsdien speelt de West-Vlaming weer op hoog niveau. Zo ook in Brugge.

Goed voor hem, want in de tribunes zat een special guest: West Ham-coach Stuart Pearce kwam de Rode Duivel opnieuw persoonlijk bekijken. West Ham, momenteel 15de in de Premier League, deed in januari al een bod, maar dat werd toen niet aanvaard. De kans is reëel dat The Hammers in juni opnieuw zullen proberen om toe te slaan. Pearce ziet in Dendoncker wel eerder een middenvelder dan een verdediger. Toen hij in januari kwam kijken naar Genk-Anderlecht had hij ook al de pech dat Dendoncker in de defensie speelde, maar zijn polyvalentie kan ook een troef zijn.

CLUB BRUGGE/ AA GENT/ KV OOSTENDE

Weer geen Zinho Vanheusden in de selectie van Standard. De achttienjarige Hasselaar maakte indruk in zijn debuutmatch tegen Gent en is topfit, maar Sa Pinto verkiest om Koutroubis op de bank te zetten. Inter, dat Vanheusden voor anderhalf jaar verhuurt, stelt zich vragen. De Italiaanse topclub wil het toptalent zo veel mogelijk ervaring zien opdoen. In de huurovereenkomst van Vanheusden is een clausule opgenomen waarin zowel Standard als Vanheusden de uitleenbeurt deze zomer kan afbreken. Ondertussen houden verschillende Belgische clubs zijn situatie in de gaten: Club Brugge, AA Gent en Oostende. KVO heeft met toekomstige coach Gert Verheyen, die Vanheusden kent van bij de Belgische U19, een belangrijke troef.

ZULTE WAREGEM/ KV MECHELEN/ WESTERLO/ CERCLE BRUGGE

Goed nieuws voor Cercle Brugge, Zulte Waregem, Westerlo en KV Mechelen. In een circulaire legt de BBI zich neer bij een uitspraak van Cassatie dat de clubs geen belastingen moesten betalen op hun tv-gelden. Concreet gaat het om 5,2 miljoen euro voor de periode 2008 en 2012. “De clubs waren toen nog vzw’s en onderhevig aan de personenbelasting”, zegt financieel advocaat Michel Maus, die de clubs vertegenwoordigt. “De Pro League had roerende voorheffing moeten afhouden voor uitbetaling. Omdat de zaak verjaard is, ontsnapt ook de Pro League. Sommige clubs, zoals Cercle, hebben wel al een regeling getroffen. Zij zouden dat geld nu terug kunnen vragen.”

LIERSE

Vandaag is het D-Day op het Lisp. Tot vanochtend 5 uur had Lierse de tijd om zijn licentiedossier voor het Belgisch Aribtragehof voor de Sport (BAS) geloofwaardig te maken. Om 17 uur zal de club haar zaak verdedigen in een poging een proflicentie voor volgend seizoen af te dwingen. Cruciaal is de overname van de club en haar schulden door David Nakhid en de garantie dat die orde op zake zal stellen.

Veel meer dan dat er verdere stappen zijn gezet in de afwerking van het dossier en er zondag nog hard gewerkt zou worden, viel er niet te horen. Ook gisteren bleef de communicatie pover. Heel geruststellend is dat niet. Ook al omdat er opnieuw wrijvingen zouden ontstaan zijn in de afspraken tussen overlater Maged Samy en overnemer David Nakhid.

