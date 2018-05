Lichaam van ex-motorcrosskampioen Eric Geboers (55) gevonden

Mol - De Cel Vermiste Personen en de zeevaartpolitie hebben maandag in de Miramar-waterplas in Mol het levenloze lichaam van oud-wereldkampioen motorcross Eric Geboers (55) gevonden. Dat bevestigt Alain Remue, diensthoofd van de Cel Vermiste Personen, aan onze redactie. Geboers zou zondag een puppy hebben willen redden die in het water was beland.

“Ik kan jullie melden dat de zoekactie is afgerond, en dat we het lichaam van Eric Geboers hebben kunnen bergen”, meldt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. “We hebben onze traditionele methode toegepast: met behulp van de sonar van het technisch steunteam is het water systematisch doorzocht. Dat leverde een aantal eventuele locaties op, waarvan er bij nader toezien één interessant leek. Duikers van de civiele bescherming hebben die plek vervolgens op 16 meter diepte gecheckt: het bleek inderdaad om het lichaam van de heer Geboers te gaan.”

Er komt nu een wetsdokter ter plaatse die de juiste omstandigheden van het ongeval verder moet onderzoeken. “Maar er is één specifieke vraag van de familie die ik graag wil benadrukken: om met rust gelaten te worden in deze heel moeilijke omstandigheden”, aldus Remue.

De zoekactie naar Geboers werd maandagochtend hervat met sonarapparatuur

Hondje redden

De Miramar-waterplas is een zandontginningsput die veel voor pleziervaart wordt gebruikt. “Maar het water kan erg koud zijn en de stroming verraderlijk”, aldus Paul Rotthier, de burgemeester van Mol.

De 55-jarige Geboers sprong er zondagavond rond 22.00 uur uit een plezierboot om een hond te redden, hij kwam niet meer boven. Sindsdien ontbrak ieder spoor van de voormalige motorcrosskampioen.

Rotthier: “Er waren een aantal vrienden met een boot aan het varen. Op een gegeven moment is er een jong hondje om een onbekende reden in het water terechtgekomen. Eric Geboers is er dan achterna gesprongen. Iemand van de aanwezigen heeft nog een reddingspoging ondernomen, maar is die al heel snel moeten staken, omdat het water heel koud was.”

Ook een helikopter werd ingeschakeld in de zoektocht naar Geboers

De brandweer zette daarop een massale zoekactie met duikers en een sonarboot op touw, die werd zondagnacht omstreeks 2.30 uur gestaakt. Maandagochtend werd de zoekactie met behulp van de Cel Vermiste Personen en de scheepvaartpolitie hervat: die organisaties beschikken namelijk over nog meer gespecialiseerde sonarapparatuur, maar toen was er al sprake van “weinig hoop”.

‘The Kid’

Eric Geboers haalde als eerste motorcrosser wereldtitels in zowel de klassementen voor 125, 250 en 500 cc, daarom noemden zijn fans hem ook wel eens Mister 875 (de som van deze klassementen). Hij verzamelde in totaal vijf wereldtitels.

Zijn andere bijnaam (‘The Kid’) verdiende hij toen hij op zijn eerste WK bij de profs als 18-jarige al meteen een bronzen medaille won. Geboers managede na zijn vertrek als profrijder het Suzuki-team en begeleidde latere motorcross-kampioenen als Clément Desalle en Kevin Strijbos.