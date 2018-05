Agenten gaan los op dansvloer van eindejaarsbal middelbare school

De leerlingen van de John I. Leonard High School in Florida verwelkomden zaterdag op hun eindejaarsbal een paar onverwachte gasten. Een politieteam stal de show op de dansvloer nadat ze een paar studenten geëscorteerd had naar de fuif. “We kwamen, we zagen en we hebben ons geamuseerd”, aldus de agenten.

De John I. Leonard High School is een school voor leerlingen met een mentale achterstand of handicap. “Wij vonden dat onze studenten extra in de bloemetjes mochten gezet worden op deze dag”, aldus een leerkracht van de school. “Doordat de politie hen naar het eindejaarsbal heeft begeleid, voelden ze zich erg speciaal. Het was net alsof ze de president waren.”

Maar het was gepensioneerd agent Scott Harris die met het idee op de proppen kwam. “Mijn vrouw geeft les ginder en hoe zij altijd over haar leerlingen vertelt… Ik vond het geweldig om te zien dat de tieners zich goed voelden en net hetzelfde konden doen als studenten zonder een beperking. Want ook deze leerlingen verdienen het.”

Dat de agenten ook nog een dansje plaatsten was echter niet afgesproken. “We kwamen, we zagen en we hebben ons gewoon geamuseerd”, klonk het.