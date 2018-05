De Block na uitspraken De Wever: “Misschien is bij de voorzitter zelf de dash er een beetje uit”

Brussel - Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) voelt zich niet aangesproken door de vaststelling van N-VA-voorzitter Bart De Wever dat “de dash” een beetje uit de regeringsploeg is. Rond de regeringstafel ziet de liberale politica naar eigen zeggen immers geen probleem. “Het is spijtig voor de N-VA-ministers dat hun voorzitter denkt dat ze niet meer actief zijn”, klonk het maandag ironiserend in De Ochtend op Radio 1.

Minister De Block herhaalde dat de federale regeringsploeg “geen kaartersclub” is, maar dat niettemin professioneel wordt samengewerkt. Ze verbaast er zich ook over dat iedereen “als een konijn naar een lichtbak” kijkt naar één uitspraak van de N-VA-voorzitter. “Eén zin van één iemand gaat de koers van de regering niet veranderen”, aldus de minister. “Misschien is bij de voorzitter zelf de dash er een beetje uit.”

Ze voelt zich evenmin aangesproken door de stelling van haar collega van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dat wie een inspanning van 3 miljard euro moet leveren, moeilijk niet naar de sociale zekerheid kan kijken. De partij kijkt traditioneel die richting uit om in de kosten te snoeien.

Minister De Block wijst erop dat ze binnen haar departement de exponentiële stijging van de uitgaven heeft kunnen afremmen en dat er binnen sociale zaken nog andere departementen zijn, zoals pensioenen en werk. “Men praat daar altijd over in algemene termen. We zullen zijn voorstellen bekijken”, aldus De Block.