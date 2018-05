Baby in levensgevaar, nadat ze honkbal tegen haar hoofd krijgt

Haar mama stond rustig aan de rand van het sportveld de borst te geven aan pasgeboren baby McKenna. Maar toen er plots een honkbal richting moeder en dochter kwam gevlogen, was ze te laat om te reageren. De bal kwam met een harde klap recht op het hoofdje van het kind terecht. Dat schrijven de Amerikaanse media.

“Kassie was McKenna aan het voeden, dus keek ze naar beneden”, vertelt een familielid aan de Waterloo Cedar Falls Courier. De bal die over het net was geslagen, zag ze niet aankomen. Ze besefte pas wat er gebeurde, toen haar baby’tje hartverscheurend ging roepen. “McKenna begon niet meteen te huilen, maar al heel snel vormde zich een bult op haar hoofdje en begon ze te krijsen.”

Haar papa, Lee Hovenga uit Shell Rock, speelde mee in de honkbalwedstrijd, maar kwam meteen naar zijn gezin gelopen. De helikopter van het nabijgelegen ziekenhuis was in een mum van tijd op het veld. Maar daar kregen Lee en Kassie verschrikkelijk nieuws te horen. Het meisje haar schedel was gebroken en ze had al twee beroertes moeten doorstaan.

“Ik word zo bang van het idee dat het de laatste keer was dat ik mijn dochtertje zag en hoorde lachen”, schrijft vader Lee op zijn Facebookpagina. Hij postte vol verdriet de laatste foto van zijn kind voor het ongeluk. “Dit beeld wil ik, deze foto geeft mij hoop”, klinkt het. Hij durft samen met zijn vriendin te hopen, want volgens de dokters heeft hun dochtertje al 48 uur geen beroertes gehad, een voorzichtig maar hoopvol teken op herstel.

Talloze mensen hebben hun steentje al bijgedragen tijdens een crowdfundingsactie voor de kleine McKenna.