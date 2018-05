Na alle commotie moeten deze refs donderdag onder immense druk Play-off 1 in goede banen leiden

De VAR had hun job wat lichter moeten maken maar de druk op de scheidsrechters lijkt na de commotie voor/tijdens/na Club Brugge-Anderlecht er alleen nog maar groter op geworden. Zeker na de insinuaties van Club-voorzitter Bart Verhaeghe... Donderdag staat echter alweer de achtste speeldag in Play-off 1 op het programma. De prestaties van Bart Vertenten, Wim Smet en (opnieuw) Lawrence Visser zullen met argusogen worden gevolgd...

Bart Vertenten fluit om 14u30 de geladen topper Anderlecht-Standard, Wim Smet werd aangeduid voor Charleroi-Club Brugge (18u) en na zijn omstreden optreden in Brugge komt ook Lawrence Visser opnieuw in actie in KRC Genk - AA Gent (20u30).