N-VA-kopstukken halen hard uit naar SP.A-schepen in Turkse Wolvenstoet: “Democraat in Vlaanderen, fascist in Turkije”

Heusden-Zolder - Staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir (beide N-VA) hebben hard uitgehaald naar SP.A-schepen Engin Özdemir uit Heusden-Zolder. De man liep mee met een tocht van de extremistische organisatie Grijze Wolven. “Democraat in Vlaanderen, fascist in Turkije”, reageren de N-VA’ers.

Op een inmiddels verwijderd filmpje op Facebook is te zien hoe de lokale SP.A-schepen Engin Özdemir vorige week zondag meeliep met een optocht van de Grijze Wolven. Tijdens de stoet waren onder meer de vlag van MHP, de extreemrechtse Turkse politieke partij die aanleunt bij de Grijze Wolven, en kinderen in militaire uniformpjes te zien.

“Dit gaat ons zuur opbreken”

NV-A-kopstukken Zuhal Demir en Theo Francken hebben vol afkeer gereageerd op het nieuws. “Democraat in Vlaanderen, fascist in Turkije. En onze partijen kijken minzaam toe terwijl ze stemmen tellen”, schrijft Demir op Twitter. “Haat ondersteunen onder de noemer verdraagzaamheid. Dit gaat ons zuur opbreken. Dit willen we niet”, voegt de staatssecretaris voor Gelijke Kansen er nog aan toe.

Democraat in Vlaanderen, fascist in Turkije. En onze partijen kijken minzaam toe terwijl ze stemmen tellen. Haat ondersteunen onder de noemer verdraagzaamheid. Dit gaat ons zuur opbreken. Dit willen we niet. https://t.co/GZkgwb8qWA — Zuhal Demir (@Zu_Demir) 7 mei 2018

“Fascisme in Vlaanderen in beeld”

Ook haar collega Francken haalt op Twitter hard uit naar Özdemir. “Fascisme in Vlaanderen in beeld”, schrijft hij bij foto’s van de optocht. “Heusden-Zolder anno 2018. Turkse extreemrechtse paramilitaire meeting met kindsoldaten in hoofdrol. SP.A-schepen op de eerste rij. ‘Gewoon feestje’ volgens hem”, schrijft hij later. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie roept verder de politie en het parket op de zaak te onderzoeken.

Fascisme in Vlaanderen in beeld. pic.twitter.com/mfUKQWbJLI — Theo Francken (@FranckenTheo) 7 mei 2018