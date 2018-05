Zinédine Zidane is er gerust in: “Finale komt niet in gevaar voor Ronaldo”

Real Madrid-coach Zinédine Zidane maakte zich zondagavond na de Clasico tegen FC Barcelona (2-2) geen zorgen om de blessure van zijn sterspeler Cristiano Ronaldo. De Portugees bleef tijdens de pauze in de kleedkamer met een pijnlijke enkel. “Maar de Champions League-finale komt in geen geval in het gedrang”, stelde Zidane iedereen gerust.

“Hij voelt zich momenteel niet best, maar ik denk dat het om iets kleins gaat”, verkondigde Zidane na de partij. “Hij maakte een verkeerde beweging in de eerste helft. Ik kan nu nog niet zeggen hoe lang hij out zal zijn. Maandag (vandaag, red.) ondergaat hij een scan, maar ik verwacht niets ernstigs. We maken ons geen zorgen. Ronaldo zal erbij zijn tegen Liverpool.”

Real Madrid speelt op zaterdag 26 mei in Kiev de finale van de Champions League tegen Liverpool. Voor de Madrilenen is het de vierde finale in vijf jaar tijd. Telkens werd de eindstrijd gewonnen. Voor coach Zidane kan het in zijn nog jonge trainerscarrière al de derde Beker met de Grote Oren op rij worden.

Een grimmige Clasico tussen Barcelona en Real Madrid eindigde zondag op 2-2. Ronaldo had na een kwartier nog gescoord voor de bezoekers. Barcelona blijft leider (en ongeslagen) in de competitie. Real Madrid is derde op drie punten van stadsrivaal Atletico.