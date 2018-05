Vijf vrouwen verdrinken na tragisch ongeval in Azerbeidzjan

Vijf Azerische vrouwen zijn afgelopen weekend omgekomen in een ongeval.

De slachtoffers zaten in een aanhangwagen achter een tractor die op weg was naar een katoenplantage. Om een nog onbekende reden begon de aanhangwagen op een bepaald moment te kantelen en raakte hij los van de tractor, om enkele ogenblikken later in een kanaal te belanden. De vrouwen konden zich niet redden en verdronken. Dat meldt het Azerische persagentschap APA maandag.

Meerdere mensen raakten gewond bij het ongeval in Sabirabad, zo’n 120 kilometer van de hoofdstad Bakoe.