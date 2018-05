Werknemers zijn zelf vragende partij voor wendbaarder en werkbaarder werk

Veel werknemers zijn bereid bepaalde periodes van hun carrière meer en andere periodes minder uren te kloppen, of overuren te presteren (zelfs zonder extra vergoeding). Maar vaak kunnen of mogen ze dat nog niet. Dat blijkt uit een rondvraag van het sociaal secretariaat Acerta bij 1.700 werknemers.

Ruim een jaar geleden werd de wet Werkbaar en Wendbaar Werk, of de wet-Peeters, ingevoerd. Die moet flexibeler werken mogelijk maken, via bijvoorbeeld vrijwillige overuren, glijdende werkuren en loopbaansparen.

Uit de bevraging blijkt dat werknemers zelf dat flexibelere werken vaak wel zien zitten, maar nog niet altijd de mogelijkheid krijgen. Zo is 47 procent bereid overuren te presteren die niet gerecupereerd moeten worden (dat mag tot 100 uur per jaar gaan volgens de wet-Peeters). Ze zouden dat zelfs doen zonder extra vergoeding. Maar volgens Acerta maken dergelijke vrijwillige overuren maar 0,11 procent uit van alle gepresteerde uren.

Glijdende werkuren en loopbaansparen

Ook thuis- of telewerk en glijdende werkuren kunnen wel wat werknemers bekoren, maar zijn nog niet altijd mogelijk. “Drieënvijftig procent van de werknemers heeft nog geen toegang tot glijdende werkuren”, zegt Sarah Peeters, directeur van Acerta Consult. “Het zal voor bepaalde functies inderdaad de nodige creativiteit vragen om glijdende werkuren in te voeren, maar als je als werkgever weet hoe belangrijk werknemers die mogelijkheid vinden, ligt daar alleszins een kans om het verschil te maken.”

Voorts ziet 69 procent van de werknemers het idee van loopbaansparen zitten. Daarbij zou je gedurende bepaalde periodes meer werken en op andere momenten tijdens de loopbaan minder. Zevenenzestig procent zou erover denken om vakantie op te sparen voor later. Maar hier staan volgens Acerta werkgevers en vakbonden nog op de rem, omdat het nog niet helemaal duidelijk is wat loopbaansparen precies kan of zou inhouden.

“Werknemers willen deuren verder openduwen”

“De wet-Peeters heeft deuren ontsloten en sommige van die deuren staan op een kier, de werknemers willen ze nu graag verder openduwen”, vat Peeters samen. Ze voegt nog toe dat de werknemers vooral zelf willen kunnen kiezen. “Een zeg hebben in verschillende aspecten van het werknemer zijn - de werktijden, de werkplek, de loopbaan, opleiding, verloning ... - verhoogt de betrokkenheid en het engagement van werknemers”, klinkt het.