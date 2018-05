Burgemeester is kritiek zat: “Elke migrant in Noordstation is bewijs dat asielpolitiek Francken en Jambon faalt”

Schaarbeek / Brussel - De burgemeester van Schaarbeek, Bernard Clerfayt (Défi), heeft genoeg van de kritiek van staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken. De NV-A’er stelt dat de burgervader verzaakt in zijn taak om de problemen rond transmigranten in het Brusselse Noordstation aan te pakken. Nu slaat Clerfayt terug: “Elke migrant in het Noordstation is een bewijs dat de asielpolitiek van Francken en Jambon faalt.”

Elke nacht slapen er zo’n honderd daklozen in het Brusselse Noordstation. Volgens Francken gaat het om transmigranten die door willen reizen naar het Verenigd Koninkrijk. De staatssecretaris haalde vorige week hard uit naar Clerfayt, de burgemeester van Schaarbeek, en de betrokken politiezones. Francken sprak van een “knuffelpolitiek” en verweet de lokale autoriteiten niets te doen om het probleem aan te pakken.

Clerfayt is allerminst opgezet met die kritiek en reageerde maandag fel in het Radio 1-programma ‘De Ochtend’. “Ik kan de asielproblematiek van de federale regering niet oplossen. Wij hebben afgelopen zomer al om hulp gevraagd. Toen sliepen er zelfs vierhonderd mensen in het station. Maar de federale regering wil niets doen.”

Migratiepolitiek faalt

De burgemeester gaat nog een stap verder en verwijt op zijn beurt Francken en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon met oplossingen te komen: “Elke migrant die in het Noordstation slaapt is een bewijs dat de migratiepolitiek van Theo Francken en Jan Jambon faalt”, aldus Clerfayt. “Ze slagen er niet in om een echte oplossing te vinden voor de transmigranten.”

Volgens Clerfayt wil hij best mensen zonder papieren laten controleren, maar dat zou geen zin hebben. “Dienst Vreemdelingenzaken vraagt ons om niet meer dan twintig migranten per dag naar hen door te sturen”, klinkt het. “Meer kunnen zij niet aan. Van de twintig gecontroleerde personen die we doorsturen elke dag, staat twee derde enkele uren later opnieuw in het noordstation met een bevel om het land te verlaten.”

“In Brussel gebeurt er niets”

De Schaarbeekse burgemeester sluit af met een sneer naar de N-VA. “Vanuit de kuststreek worden transmigranten naar Brussel gejaagd. Daar is N-VA blij mee, want dan is het niet meer een probleem in Vlaanderen. Voor snelwegparkings in Vlaanderen voorziet de federale regering privébewaking. In Brussel gebeurt er niets.”