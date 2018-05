OVERZICHT. Welke scenario’s resten er nu nog voor Lierse?

Het stamnummer 30 verdwijnt, maar welke opties zijn er nog voor Lierse? We overlopen even de scenario’s, zoals ze zich ook al bij andere clubs voordeden.

Beerschot-scenario

Lierse kan zich spiegelen aan het voorbeeld van Beerschot. Vijf jaar geleden werd er na de vereffening van de Antwerpse club samen met KFCO Wilrijk een nieuwe club opgericht: Beerschot Wilrijk. Tot 1 juni heeft iedere club binnen een straal van dertig kilometer de kans om zijn naam te wijzigen en Lierse op die manier een tweede leven te schenken. De nieuwe club zou dan in theorie in geel-zwarte kleuren én op het Lisp kunnen blijven voetballen in de reeks van de club waar een samenwerking mee wordt opgestart. Voor dit scenario knoopte het supporterscollectief ‘Lierse voor Altijd’ al gesprekken aan met Nijlen en Oosterzonen. Die nieuwe club moet dan wel een deal sluiten met Maged Samy om in zijn stadion te kunnen spelen.

Een scenario zoals bij KV Mechelen met een vereffening en degradatie van twee reeksen is niet meer mogelijk. De deadline voor het overhevelen van een stamnummer naar een nieuwe vereniging – zoals KV Mechelen vijftien jaar geleden deed – is al op 31 maart verstreken. Dus als Lierse begin mei geen licentie krijgt via het BAS, verdwijnt stamnummer 30 onherroepelijk uit het Belgische voetbal.

Vierde provinciale

Als het bovenstaand scenario niet lukt, kan er nog altijd een nieuwe club opgericht worden onder een nieuw stamnummer en met een (lichtjes) andere naam. Die moet dan zoals alle nieuwe clubs die zich aansluiten bij de KBVB helemaal onderaan in vierde provinciale beginnen. In theorie zou die zelfs ook op het Lisp kunnen spelen, al is dat misschien niet realistisch voor een vierdeprovincialer.

Volledig verdwijnen

Als er geen club wordt gevonden om mee samen te werken én niemand begint op de assen van het huidige Lierse een nieuwe club in vierde provinciale kan het zomaar zijn dat er volgend jaar nergens nog iets te bespeuren valt van Lierse.