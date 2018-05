Erg zware avondspits door loskomende verlichting Kennedytunnel: “Vermijd Antwerpen”

Antwerpen - In de Kennedytunnel is in beide richtingen de rechterrijstrook afgesloten wegens technische problemen. Er is nu al uitzonderlijk veel verkeershinder en ook de avondspits zal erg zwaar te worden. “Het is aan te raden om regio Antwerpen te vermijden, de problemen zullen nog een lange tijd aanhouden”, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.

De verlichtingsarmaturen boven de beide rechterrijstroken van de Kennedytunnel bleken maandagochtend op verschillende plaatsen los te komen waardoor het risico bestaat dat ze op het wegdek belanden. Om de veiligheid van de weggebruikers niet in het gedrang te brengen, werden de rijstroken in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Al van voor het middaguur is er daardoor verkeershinder in beide richtingen en ook de avondspits belooft erg zwaar te worden. “Niet enkel op de ring, maar ook op de toekomende wegen is het zeer druk”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Bovendien is er op de omleidingsroute R2 eveneens file ontstaan. De liefkenshoektunnel zit volledig toe.”

“Ik raad aan om regio Antwerpen te vermijden”, klinkt het. “Wie het openbaar vervoer kan nemen, reist beter zo naar huis.”

Nog tot woensdagochtend

De werken in de tunnel zullen zowel in de nachten van maandag op dinsdag als dinsdag op woensdag plaatsvinden, telkens van 21 uur tot 5 uur ’s ochtends. “Het agentschap zal vannacht en ook nog volgende nacht werken uitvoeren om de verlichting te beveiligen in afwachting van een volledige renovatie volgend jaar”, klinkt het bij Wegen en Verkeer Antwerpen. “Het agentschap hoopt de werken in twee nachten te kunnen uitvoeren. In het beste geval gaat de rijstrook morgenochtend weer open richting Gent, maar in tussentijd blijven de beide rechterrijstroken afgesloten.