Belgische voetbalfans in rouw om Lierse: ook steun van rivaliserende supporters

Vier keer de titel, twee keer de beker en twee keer de Supercup: met Lierse verdwijnt er een monument uit het vaderlandse voetbal. Op Twitter reageren voetbalfans ontzet. Ook rivaliserende supporters betuigen hun medeleven voor de fans van Lierse.

Het is over en uit voor voetbalclub Lierse. De overname is niet rond geraakt, waardoor de club zijn licentie niet haalt en verdwijnt. De training van maandagochtend werd afgelast in afwachting van een officiële mededeling. Een schrijnend einde voor een club die deel uitmaakte van het Belgisch voetbalpatrimonium. Lierse werd vier keer Belgisch kampioen, de laatste keer in 1997. Op Twitter reageren voetbalfans vol ongeloof.

De club waar Anderlecht Lukaku ging halen. De club waar Club Brugge Ceulemans ging halen. De club waar Gerets een landstitel bracht. Always remember #Lierse. — Hoofdzaken (@dwvdevriese) 7 mei 2018

Zo jammer voor @lierse en vooral voor de supporters. Maar dit mogen we steeds meer verwachten met buitenlandse overnemers die een hobby in het buitenland zoeken en de boel in het honderd laten lopen. Of met clubs die de tering niet naar de nering zetten. #lierse — Frank Van Laeken (@FrankVanLaeken) 7 mei 2018

Een groot verlies voor het Belgisch voetbal en zeer jammere zaak voor alle supporters van de Pallieters.



Zonder duurzame lokale verankering blijft dit een risico voor heel wat Belgische clubs, en daar moet echt verandering in komen. https://t.co/aj7X1v0eM5 — Imade Annouri (@ImadeAnnouri) 7 mei 2018

Mijn hart bloedt voor Lierse, waar ik mijn allereerste voetbalmatch ooit ging zien (0-0 tegen Seraing). Hopelijk snel een nieuwe start bij de amateurs, om zo op een gezonde manier weer naar eerste te klimmen. — Mathieu Dams (@DonDams) 7 mei 2018

Meer dan een eeuw actief, meer dan een eeuw gestreden tot de laatste minuten maar onze wedstrijd is afgelopen na 112 jaar. Voor altijd in ons hart, voor altijd in ons leven.

Het gevecht is nog niet verloren!

LIERSE VOOR ALTIJD???? — Roel Vingerhoets (@RVingerhoets) 7 mei 2018

Bijzonder jammer dat #Lierse verdwijnt. Dat een traditieclub teloorgaat en een kunstmatige club zonder supporters als Tubeke dan nog in de plaats van Lierse in het profvoetbal (1B) mag blijven maakt het eens zo pijnlijk. — Pieter Vermeulen (@Pieter175) 7 mei 2018

Einde Lierse?? vooral voor de mensen met een clubhart zoals supporters, vrijwilligers is dit een catastrofe, alsook voor de jeugdwerking. Zonde zonde zonde. Mooie traditieclub naar de botten door buitenlandse geldwolven. #lierse — Johan vd Dries (@Johanvdd) 7 mei 2018

Einde Lierse, dat vind ik een schok als Kv Mechelen supporter. Zo'n pot is muchol leuker dan tegen een gemiddelde andere club. En ja ik weet ook hoe het voelt om je club bijna te verliezen, drama.https://t.co/uMJWTEKkY0 #lierse — Dimitri VL (@Imid1904) 7 mei 2018

Zo hard uitkijken naar het nieuwe seizoen in 1B maar het wordt toch niet hetzelfde zonder Lierse erbij... — Pap met Brokken (@BerndVerdyck) 7 mei 2018

Als het waar is dat @lierse ophoudt te bestaan, dan is dat jammer voor het Belgische voetbal. 1B verliest een kleurrijk deelnemer, @beerschot_wlrk een mooie tegenstander. — Sven Van den Abbeele (@SvenAbbeele) 7 mei 2018

Erg, zo'n traditieclub die op alle erelijsten prijkt maar toch verdwijnt. Zo jammer, vooral voor de trouwe supporters ...#Lierse — Pierre Hellebaut (@PierreHellebaut) 7 mei 2018

Lierke plezierke is niet meer. Het wordt stil in de kempen. Sterkte aan de fans en de mensen van een fantastische jeugdwerking! #Lierse — John Van Dam (@azurrinero6) 7 mei 2018