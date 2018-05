Spreek je geen Nederlands, dan ben je niet welkom in deze cafés

Danscafé De Kikker is een van de twee zaken in Tiel die niet-Nederlandssprekenden weert. Foto: Google Maps

In twee cafés in het Nederlandse Tiel (Gelderland) worden voortaan enkel bezoekers binnengelaten die Nederlandse spreken. Volgens de uitbater van de zaken komt het steeds vaker tot vechtpartijen en andere ongeregeldheden door taalproblemen met Poolse arbeidsimmigranten. Toch is er geen sprake van discriminatie, klinkt het.

Bij danscafé De Kikker en café De Tijd in Tiel zijn voortaan enkel personen die Nederlands spreken welkom. Bezoekers worden verplicht een identiteitsbewijs aan de deur te tonen en “goedenavond” te zeggen, zo zegt eigenaar Christjan Ernste tegen lokale krant De Gelderlander. “Het gaat ons er echt om dat je elkaar kunt verstaan.”

Taalproblemen met Poolse arbeidsmigranten zorgden de afgelopen tijd voor de nodige vechtpartijen en onrust in de gelegenheden, verklaart Ernste. De uitbater spreekt tegen dat het gaat om discriminatie, omdat de huisregel voor iedereen geldt. “Of het nou om iemand uit Polen, Marokko of Turkije gaat, als ze geen Nederlands kunnen en niet begrijpen wat een ander zegt, loopt het al gauw hoog op. Als ik tegen een klant zeg: ‘Je hebt er genoeg op, wil je het pand verlaten’ en hij snapt het niet, krijg je meteen trekken en duwen. Ook als iemand per ongeluk een biertje van een ander omstoot en die begrijpt zijn excuus of uitleg niet, heb je gelijk stress.”

Discriminatie

Volgens Ieder1Gelijk, een bureau dat voor zestien gemeenten in de regio klachten over discriminatie behandelt, overtreedt Ernste de Wet Gelijke Behandeling. “Het is verboden om direct of indirect onderscheid te maken op grond van ras bij het verlenen van toegang tot goederen of diensten. Een café is een dienst en als je alleen mensen toelaat die Nederlands spreken, maak je onderscheid naar iemands afkomst en etniciteit”, aldus woordvoerder Roy van Nieuwenhuyzen. “Een rechter zal willen weten of al andere middelen zijn ingezet om escalatie te voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld huisregels in het Pools vertalen.”

In Tiel (41.000 inwoners) wonen zo’n 4.000 Poolse arbeidsmigranten.