Weigert bruid uit geloofsovertuiging een hand te geven, dan gaat huwelijk niet door in Mechelen

Mechelen - Marc Hendrickx (N-VA), eerste schepen in Mechelen en bevoegd voor Burgerlijke Stand en Diversiteit, heeft maandagmiddag geweigerd om een huwelijk te voltrekken. De bruid, een moslima, wilde hem geen hand geven.

Hendrickx maakte over het voorval een post op zijn Facebookpagina. “Ik weigerde de dame niet omdat ze islamitisch is, maar ze weigerde me de hand te schudden toen ik haar en haar man wilde begroeten. Ze verwees hiervoor naar haar godsdienst en gewoonten”, zegt de eerste schepen.

Hij haalde aan dat je geen godsdienstige argumenten kan inroepen in een openbaar gebouw als het stadhuis. “Ik heb haar op een vriendelijke manier duidelijk gemaakt dat zo’n begroeting een deel van onze cultuur is. Ik heb haar ook voorgesteld om iemand te bellen, de imam bijvoorbeeld, in de hoop haar toch op andere gedachten te brengen. Maar ze waren voor geen reden vatbaar. Daarop heeft het paar, dat beleefd en correct was, het stadhuis verlaten en ben ik opnieuw naar mijn bureau gegaan”, vertelt Marc Hendrickx.

Als de dame een hand blijft weigeren, zit een huwelijk in Mechelen er volgens de politicus niet in. “Niet zolang ik bevoegd schepen ben en ik denk ook niet dat ze andere collega’s bereid zal vinden. Kijk, ik zit geregeld samen met vertegenwoordigers van de moskeeën en ze weten dat ik hier niet op toegeef. Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Binnen het schepencollege zijn er daarom duidelijke afspraken gemaakt waar iedereen zich aan houdt. Weigert iemand de hand te geven, dan wordt het huwelijk niet voltrokken.”

Elders trouwen is ook niet zo evident voor het koppel: beiden zijn inwoners van Mechelen en de wet schrijft voor dat een huwelijk moet plaatsvinden in de woonplaats van een van de partners.

Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD) is het eens met zijn eerste schepen: “Onze stad is trots op haar diversiteit, en kiest uitdrukkelijk voor een positief samenlevingsmodel met respect voor iedereen. Dat kan maar door een aantal fundamentele principes goed te bewaken. Gendergelijkheid is er daar één van. Wanneer mensen bij het huwelijk geen hand willen geven aan een schepen omdat hij man of vrouw is dan botst dat met dit fundamentele principe dat de vrijheid van ons allen garandeert. Ik heb dat zelf slechts twee keer meegemaakt op de 17 jaar dat ik burgemeester ben en heb de eer gehad om honderden moslima’s beleefd en respectvol de hand te mogen drukken. Ik vind dat principe belangrijk en samen met mij alle schepenen van Mechelen. Ik zal de komende dagen een gesprek voeren met het bewuste koppel, in de hoop die mensen te overtuigen of tenminste tot meer begrip te komen voor elkaar.”

En ook bij Kristof Calvo, wiens Groen in Mechelen deel uitmaakt van de stadslijst van Somers, valt er geen onvertogen woord over de actie van schepen Hendrickx. “Ik kan u enkel doorverwijzen naar de burgemeester, die het dossier beter kent.”

Hij overtreedt de wet

Nochtans overtreedt Hendrickx door dit huwelijk niet te voltrekken de wet, oordeelt Johan Lievens, doctoraatsonderzoeker Constitutioneel Recht aan de KU Leuven: “De overheid is verplicht de burger neutraal te benaderen. De schepen keert de zaken hier om: hij eist dat de burger de overheid neutraal benadert. Het zou anders zijn als bijvoorbeeld Aron Berger verkozen was geraakt in Antwerpen, en als schepen vrouwen de hand zou weigeren te schudden.”

“Maar een burger is niet aan dezelfde regels onderworpen: de hand schudden mag voor velen dan een simpel teken van respect zijn, het is nu eenmaal niet afdwingbaar. Dat meneer Hendrickx zich beledigd voelt door het feit dat de vrouw in kwestie hem weigert de hand te schudden, mag geen rol spelen in het aanbieden van de dienstverlening van de overheid.”