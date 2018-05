Twee incidenten op één dag: Indiaas meisje verkracht en levend verbrand

Een zeventienjarig Indiaas meisje is vrijdag verkracht en levend in brand gestoken nadat de dader haar met brandstof had overgoten. Zo meldt de lokale Indiase politie. Dit is het tweede gelijkaardig incident in enkele dagen tijd.

“Het lichaam van het meisje is voor 70 procent verbrand met eerstegraads brandwonden”, zei Shailendra Barnwal, een politieagent van het district Pakur in de deelstaat Jharkhand. De politie heeft een negentienjarige man uit dezelfde buurt als het slachtoffer aangehouden. “Hij heeft het meisje overgoten met brandstof en haar in brand gestoken”, zei Barnwal.

Geen uitzondering

Een ander Indiaas meisje werd op dezelfde dag en in dezelfde buurt ook levend in brand gestoken. Zij overleefde de aanval niet. In dat geval werden de hoofdverdachte en het dorpshoofd zondag gearresteerd. De familie van het zestienjarig meisje werd onder politiebescherming geplaatst.

Het slachtoffer was afkomstig uit het district Chatra. Ze werd bij haar thuis ontvoerd en verkracht in een bos, op het moment dat haar familie een bruiloft bijwoonde. Nadat haar familie daarover een klacht bij de dorpsraad had neergelegd, kregen twee verdachten een straf van honderd sit-ups en een geldboete van 630 euro. Woedend over de beschuldigingen trokken de verdachten daarop naar het huis van het zestienjarig meisje, waar ze de ouders overmeesterden en het meisje in brand staken.

Ondanks de aanscherping van de wetgeving op vlak van seksueel geweld in India blijven zulke voorvallen zich voordoen. De Indiase regering heeft onlangs een wet aangenomen die de doodstraf mogelijk maakt voor verkrachters van kinderen onder de twaalf jaar. In India waren er in 2016 ongeveer 40.000 meldingen van verkrachting. Het ware aantal zou nog hoger liggen gezien zulke voorvallen in de Indiase samenleving vaak worden verzwegen.