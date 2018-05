Doden bij bombardement op presidentiële kantoren in Jemen

De presidentiële kantoren in de Jemenitische hoofdstad Sanaa, die gebruikt worden door de Houthirebellen, zijn maandag getroffen door twee bombardementen, zo melden omwonenden. Er zouden doden gevallen zijn, maar het is nog onduidelijk hoeveel.

De kantoren liggen in de centrale Tahrir-wijk. Twee zware ontploffingen deden de gebouwen op hun grondvesten daveren. Volgens de hulpdiensten liggen er veel mensen onder het puin.

De televisiezender van de rebellen al-Massirah en het persagentschap Saba, eveneens in handen van de Houthi’s, leggen de verantwoordelijkheid voor de luchtaanval bij de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Het is de eerste keer dat de presidentiële kantoren geviseerd worden bij een luchtaanval.

Sinds maart 2015 bekampt Riyad met enkele bondgenoten in buurland Jemen de Houthi’s. Bedoeling is de invloed van de Saoedische aartsrivaal Iran terug te dringen. Teheran steunt de rebellen die grote delen in het noorden en de hoofdstad controleren.