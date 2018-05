Kind verslonden door luipaard in nationaal park in Oeganda, klopjacht op “menseneter”

De Oegandese veiligheidsdiensten hebben maandag in het Nationaal Park Queen Elizabeth een klopjacht ingezet op een luipaard die het drie jaar oude kind van een parkwachter heeft verslonden. Het dier had het kind vrijdagavond meegenomen aan een van de niet omheinde appartementen voor het personeel van het wildpark.

Volgens een woordvoerder van het nationaal park was het kind toevertrouwd aan een oppas. “Maar zij had niet gezien dat het kind haar naar buiten was gevolgd. Ze hoorde de hulpkreten van het kind en wilde tussenbeide komen, maar ze was te laat. De luipaard was verdwenen in de wildernis. Er werd een zoekactie opgezet en de schedel van het kind werd een dag later teruggevonden”, zegt Bashir Hangi.

“Er is een klopjacht bezig om de luipaard te vangen en te doden. Want eens het dier mensenvlees heeft gegeten, wordt de verleiding groot om andere mensen te eten”, zegt de woordvoerder nog.