OVERZICHT. Waarschijnlijk geen titel voor Dries Mertens, deze Belgen mochten wel al vieren

Niet alleen in de Jupiler Pro League, maar ook in het buitenland staan de weken van de waarheid op het programma. In Italië speelde Dries Mertens met Napoli 2-2 gelijk tegen Torino. Concurrent Juventus won wel en neemt zo een grote optie op de titel. In Engeland en Frankrijk kenden de Belgen wel succes. Het Manchester City van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany en het PSG van Thomas Meunier mochten de titel eerder al vieren.

Eredivisie:

In Nederland werd zondag de laatste speeldag afgewerkt. Bij onze noorderburen is de kampioen al een tijdje bekend. PSV verzekerde zich op speeldag 31 van de titel en mag naar de derde voorronde van de Champions League. Ajax en AZ, op respectievelijk vier en twaalf punten, maken de top drie compleet. De play-offs zullen beslissen welke ploeg zich verzekert van het laatste Europees ticket.

Foto: EPA-EFE

Samengevat (zekerheden staan in het vet):

Nog af te werken speeldagen: 0

Kampioen: PSV

Champions League (2): PSV; Ajax

Europa League (3): AZ; Feyenoord + na play-offs nog een club uit het viertal Utrecht, Vitesse, ADO Den Haag en Heerenveen

Degradatie (1 rechtsreeks; maximum 2 na play-offs): FC Twente + na play-offs mogelijk Roda JC en Sparta Rotterdam

Topschutter:

1) Alireza Jahanbakhs (AZ): 21 doelpunten

2) Björn Maars Johnsen (ADO): 19 doelpunten

3) Steven Berguis (Feyenoord) en Wout Weghorst (AZ): 18 doelpunten

Bekijk hier alle informatie over de Eredivisie.

Premier League:

In Engeland pakten Kevin De Bruyne en Vincent Kompany met Manchester City de oppergaai. City staat momenteel zeventien punten voor op stadsgenoot United. Liverpool volgt op maar liefst 22 punten. Chelsea klopte thuis Liverpool met 1-0 en zo doen Hazard en co een goede zaak om het vierde Champions League-ticket. Voor Stoke City eindigt voorlopig het avontuur in de hoogste afdeling. Een nederlaag tegen Crystal Palace (1-2) verzekerde de club van degradatie naar ‘The Championship’.

Xherdan Shaqiri van Stoke baalt na de degradatie Foto: Photo News

Samengevat (zekerheden staan in het vet):

Nog af te werken speeldagen: 1 + inhaalwedstrijden van een aantal ploegen

Kampioen: Manchester City

Champions League (4): Manchester City; Manchester United + twee ploegen uit het trio Liverpool, Tottenham en Chelsea

Europa League (3): Arsenal; Burnley + een ploeg uit het trio Liverpool, Tottenham en Chelsea + de ploeg die achtste eindigt: Everton, Leicester of Newcastle

Degradatie (3): Stoke City + twee ploegen uit Swansea, Huddersfield, Southampton en West Ham

Topschutter:

1) Mohamed Salah (Liverpool): 31 doelpunten

2) Harry Kane (Tottenham): 27 doelpunten

3) Sergio Aguero (Manchester City): 21 doelpunten

...

6) Romelu Lukaku (Manchester United): 16 doelpunten

10) Eden Hazard (Chelsea): 12 doelpunten

Bekijk hier alle informatie over de Premier League

Bundesliga:

In de Bundesliga is recordkampioen Bayern München al een tijdje zeker van de hoofdprijs. Met nog een speeldag te gaan, staat de club 24 punten voor op eerste achtervolger Schalke en 29 op het Dortmund van Michy Batshuayi. Zowel in de strijd om het laatste Champions League-ticket als die om de Europa League, kan het nog alle kanten uit. Veel zal afhangen van de uitkomst van de bekerfinale Eintracht Frankfurt - Bayern München. Wint Frankfurt, dan gaat het Europa in. Bij een overwinning van Bayern gaat de laatste Europese plaats naar de zesde in het eindklassement.

Schalke 04 verzekerde zich dit weekend van de tweede plaats Foto: AFP

Samengevat (zekerheden staan in het vet):

Nog af te werken speeldagen: 1

Kampioen: Bayern München

Champions League (4): Bayern München; Schalke 04 + twee ploegen uit het drietal Dortmund, Hoffenheim en Bayer Leverkusen

Europa League (2): de overgebleven ploeg uit het drietal Dortmund, Hoffenheim en Bayer Leverkusen + Eintracht Frankfurt (bij bekerwinst of het behalen van plaats zes)/ RB Leipzig; Stuttgart of Borussia Mönchengladbach (bij bekerwinst Bayern)

Degradatie (2 rechtstreeks, 1 mogelijk via play-offs): FC Köln + Hamburg of Wolfsburg.

Topschutter:

1) Robert Lewandowski (Bayern München): 28 doelpunten

2) Nils Petersen (Freiburg): 15 doelpunten

3) Kevin Volland (Bayer Leverkusen) en Mark Uth (Hoffenheim): 14 doelpunten

Bekijk hier alle informatie over de Bundesliga

Ligue 1:

In de Ligue 1 is het PSG van Thomas Meunier kampioen met een straatlengte (momenteel 17 punten) voorsprong. Lyon, Marseille en Monaco vechten onderling uit wie de laatste twee Champions League-tickets bemachtigt. De bekerfinale is scherprechter voor een ticket voor de Europa League. Wint derdeklasser Vendée Les Herbiers disndag van PSG, dan mag het naar de voorrondes van de Europa League. Bij winst van PSG gaat het laatste ticket naar de vijfde in het eindklassement.

Youri Tielemans en Monaco gaan voor de Champions League Foto: Photo News

Samengevat (zekerheden staan in het vet):

Nog af te werken speeldagen: 2

Kampioen: PSG

Champions League (3): PSG + twee ploegen uit het trio Lyon, Monaco en Marseille

Europa League (2): De overgebleven ploeg uit Lyon, Monaco en Marseille + derdeklasser Vendée Les Herbiers (bij bekerwinst)/ Rennes, Saint-Étienne, Nice of Bordeaux (bij bekerwinst PSG)

Degradatie (3): Metz + twee ploegen uit het vijftal Caen, Lille, Strasbourg, Toulouse en Troyes

Topschutter:

1) Edinson Cavani (PSG): 28 doelpunten

2) Florian Thauvin (Marseille) en Neymar (PSG) : 20 doelpunten

3) Radamel Falcao (Monaco) en Mariano Díaz (Lyon): 18 doelpunten

Bekijk hier alle informatie over de Ligue 1

Serie A:

Juventus heeft in Italië op twee speeldagen van het einde een serieuze optie genomen op een zevende opeenvolgende titel. Het won Het verschil met Napoli bedraagt zes punten en het doelsaldo van ‘De Oude Dame’ is met +61 een stuk beter dan dat van Napoli (+45). Willen Dries Mertens en zijn collega’s nog kans maken op de titel, dan moeten ze hopen dat Juventus twee maal op rij verliest. Zelf moeten ze zes op zes pakken en liefst zo veel mogelijk doelpunten maken

Foto: Photo News

Samengevat (zekerheden staan in het vet):

Nog af te werken speeldagen: 2

Kampioen: Juventus of Napoli

Champions League (4): Juventus; Napoli + twee ploegen uit het drietal Roma, Lazio en Inter

Europa League (2): De overgebleven ploeg uit Roma, Lazio en Inter + Atalanta, AC Milan,Fiorentina of Sampdoria

Degradatie (3): Benevento; Hellas Verona + SPAL, Chievo, Crotone, Udinese of Cagliari

Topschutter:

1) Ciro Immobile (Lazio): 29 doelpunten

2) Mauro Icardi (Inter): 28 doelpunten

3) Paulo Dyala (Juventus): 22 doelpunten

..

5) Dries Mertens (Napoli): 18 doelpunten

Bekijk hier alle informatie over de Serie A

La Liga:

In Spanje is Barcelona al een tijdje zeker van de titel. Het probeert nu de competitie zonder nederlaag af te sluiten. Met het 2-2 gelijkspel in de Clasico tegen Real Madrid werd al een moeilijke horde overwonnen. Alle Europese plaatsen, behalve het laatste Europa League-ticket; liggen al vast. Ook de drie degradanten zijn al een tijdje bekend.

De Clasico eindigde zondag onbeslist Foto: Photo News

Samengevat (zekerheden staan in het vet):

Nog af te werken speeldagen: 2 + inhaalmatchen voor enkele ploegen

Kampioen: FC Barcelona

Champions League: FC Barcelona; Atlético Madrid; Real Madrid en Valencia

Europa League: Real Betis + een ploeg uit het drietal Villarreal, Getafe en Sevilla

Degradatie: Deportivo; Las Palmas en Malaga

Topschutter:

1) Lionel Messi (FC Barcelona): 33 doelpunten

2) Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 25 doelpunten

3) Luis Suárez (FC Barcelona): 24 doelpunten

Bekijk hier alle informatie over La Liga