Expert waarschuwt: “Bij warm weer in ijskoud water duiken is levensgevaarlijk”

Gewezen wereldkampioen motorcross Eric Geboers is vermoedelijk het slachtoffer geworden van een koudeshock toen hij in het water dook om een hond te redden. “Plotse onderdompeling in koud water is de belangrijkste oorzaak van verdrinking”, waarschuwt inspanningsfysioloog professor Jan Bourgois (UGent).

Eric Geboers dook zondag in een plas in Mol in het water om een hondje te redden. Er wordt nog gezocht naar zijn lichaam. Ook in de Ourthe in Tilff stierf een man in een poging om een hond uit het water te halen. De hond overleefde het, de man verdronk. Tijdens een warm weekend in april stierf een 28-jarige Oost-Vlamingen tijdens het kajakken op de Lesse. Zijn bootje sloeg om, hij verloor het bewustzijn en verdronk.

Bij warm weer in koud water duiken, kan levensgevaarlijk zijn, waarschuwt professor Jan Bourgois (UGent) die onderzoek gedaan heeft naar de mogelijke gevolgen van zo een duik.

Naar adem happen

“Iedereen kent toch het gevoel van plots naar adem happen wanneer hij in koud water springt of wanneer er plots ijskoud water uit de douche stroomt. Je lichaam wordt bevangen door de plotse koude“, zegt Bourgois.

Het zijn dus niet het gebrek aan zwemkwaliteiten of een geleidelijk intredende onderkoeling die de voornaamste oorzaak zijn van verdrinking, maar de ‘cold shock’, zo blijkt. “Deze koudeshock kan vrijwel onmiddellijk optreden bij onderdompeling in koud of fris water. Of je er nu in valt of er bewust in duikt, het risico blijft even groot.”

“Water dat een temperatuur heeft van 15 graden, voelt voor ons lichaam koud aan en is gevaarlijk. En hoe kouder het water is, hoe intenser de reactie van het menselijk lichaam kan zijn. Sensoren in ons lichaam reageren immers op de eerste, plotse temperatuurdaling ter hoogte van de huid met een schokeffect op bloedsomloop, hart, longen en darmen. De abrupte toename van de ademhaling kan op haar beurt aanleiding geven tot een paniekreactie en tot inname van water. In combinatie met mogelijk optredende hartproblemen, kan men verdrinken. “

Ook iemand met gezond hart loopt risico

Wie al een zwak hart heeft, loopt volgens professor Bourgois het meeste risico. Maar ook iemand met een jong en gezond hart , duikt niet zonder risico in een vijver of meer. Zelfs niet in putje zomer.

“Door het lichaam geleidelijk aan te laten wennen aan de temperatuur van het water, eerst de voeten nat maken en dan de romp en het hoofd alvorens in het water te duiken, sluit je de grootste risico’s uit.”

Bij ons bestaan er geen exacte cijfers over het aantal slachtoffers die overlijden aan de gevolgen van een koudeschok. In Groot-Brittannië wel.

“Van de 1.000 verdrinkingen per jaar sterft ongeveer 60 procent aan de gevolgen van een ‘cold shock’. Meestal binnen de vijf minuten nadat men in het ijskoude water is gevallen of gesprongen”, zegt Bourgois.