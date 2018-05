De Italiaanse filmmaker Ermanno Olmi, die in 1978 de Gouden Palm won in Cannes, is overleden. Hij werd 86 jaar. Dat meldt het persagentschap Ansa.

Olmi won de Gouden Palm met “L’albero degli zoccoli”, een film over het plattelandsleven in Bergamo van de negentiende eeuw. Tien jaar later won Olmi de Gouden Leeuw in Venetië met “La leggenda del santo bevitore”. In 2008 ontving hij op het filmfestival van Venetië de Lifetime Achievement Award.

Olmi overleed in een ziekenhuis in Asiago.