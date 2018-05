Negen maanden cel voor Roemeen die politiehelikopter bescheen met laserpen

Steenokkerzeel - Een 25-jarige Roemeen is maandag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden met uitstel omdat hij met een laserpen op een helikopter van de federale politie had geschenen. De jongeman had de feiten ontkend en beweerd dat het zijn kompaan was die de laserpen had gehanteerd maar de rechtbank achtte die verklaring ongeloofwaardig.

Het incident vond plaats op 26 januari jongstleden. Toen merkten piloten van de federale politie in de buurt van de militaire luchthaven van Melsbroek een bestelwagen op van waaruit met een laserpen aan de passagierskant op de helikopter werd geschenen. Met behulp van politiepatrouilles op de grond kon het voertuig snel worden onderschept. De passagier, een 25-jarige Roemeen, werd meteen opgepakt en verhoord en voor de correctionele rechtbank gedagvaard.

Daar verklaarde hij dat hij nooit de laserpen had gehanteerd en dat hij eigenlijk niet de passagier maar de bestuurder van de bestelwagen was geweest. Het zou zijn kompaan geweest zijn die als passagier in het voertuig zat en met de pen had geschenen.

De rechtbank vond die verklaring volslagen ongeloofwaardig en veroordeelde de twintiger tot 9 maanden cel met uitstel.